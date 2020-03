Emergenza Coronavirus. Il premier britannico Boris Johnson positivo al test: "Sono in autoisolamento"

Il primo ministro britannico Boris Johnson è risultato positivo al test per il Coronavirus e si trova al momento in autoisolamento. Questo il commento dello stesso Johnson su Twitter: “Sono in autoisolamento, ma continuerò a guidare la risposta del governo, in videoconferenza, nella lotta a questo virus”.

Ricordiamo che lo stesso Johnson, nelle scorse settimane, era finito al centro di numerose polemiche per un approccio all'emergenza particolarmente soft e una ricerca decisamente rischiosa della cosiddetta 'immunità di gregge'. Sono all'inizio di questa settimana la Gran Bretagna ha ordinato la chiusura delle attività non essenziali.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020