Emergenza Coronavirus, il premier Conte: "Valutiamo rinnovo automatico bonus 600 euro"

"Stiamo lavorando per le misure economiche. Alcuni sono insoddisfatti, ma devo dire che lo sforzo è già stato straordinario". Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato in conferenza stampa i numeri straordinari di richieste pervenute all'INPS: "Abbiamo già liquidato quasi 3,5 milioni di bonus da 600 euro. Alcuni attendono ancora, ci sono dei ritardi. Di questi ritardi personalmente mi scuso, ma vorrei ricordarvi che stiamo parlando di 11 mila domande. È una situazione senza precedenti: in media l'INPS trattava una mole di domande del genere in cinque anni". Tra le nuove misure ipotizzate dal premier, l'idea di un rinnovo automatico del bonus da 600 euro per chi lo ha ricevuto, senza necessità di una nuova richiesta".