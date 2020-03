Emergenza Coronavirus. Il sindaco di Firenze: "Valuteremo l'utilizzo dell'esercito in strada"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dell'emergenza Coronavirus e delle nuove misure adottate dopo l'ultimo decreto, fino alla possibilità di utilizzare l'esercito per i controlli in strada: "Ne parleremo oggi con il prefetto, ma è una possibilità già prevista dal Ministero dell’Interno. Non vedo nulla di straordinario se si usasse l’esercito anche a presidio di alcune aree dove c’è ancora un afflusso pericoloso di persone, come i grandi parchi. Dobbiamo garantire un presidio del territorio. Se l’esercito può aiutare in questo senso ben venga”.

Al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in programma oggi alle 16, ci saranno aggiornamenti anche sull’uso “del software per individuare gli assembramenti” tramite le telecamere comunali: “Abbiamo chiesto l’autorizzazione al prefetto”, ha precisato Nardella. Altra questione riguarda il capitolo spesa: “Si registrano sempre code molto lunghe davanti ai supermercati”. Sulla nuova stretta del Governo “stamani c’è una videoconferenza con i sindaci. Come sindaco metropolitano – ha detto Nardella – ritengo che ci voglia un minimo di flessibilità per chi fa la spesa da un Comune all’altro, questo vale solo per quei Comuni dove non ci sono grandi supermercati".