Emergenza Coronavirus, Immobile risponde a Jessen: "Siesta? Dillo ai morti o ai loro parenti"

“Gli italiani stanno usando la pandemia come scusa per una lunga siesta”. Parole shoccanti, arrivate dalla Gran Bretagna e in particolare dal dottor Christian Jessen. Hanno fatto scalpore le sue dichiarazioni e tra i tanti commenti c'è anche quello di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, che tramite le Instagram Stories ha replicato a quanto detto dal presentatore del programma tv 'Malattie imbarazzanti': "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c... Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare".