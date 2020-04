Emergenza Coronavirus, in corsia scende in campo la BBBC della Juve

vedi letture

Quattro operatori sanitari ricompongono idealmente in corsia la BBBC, la storica linea difensiva della Juventus formata da Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. “Oggi ho ricevuto questa foto – racconta sui social Leonardo Bonucci -. Sotto quelle tute, sotto quei nomi scritti che tanti di voi conoscono, riconoscono e tifano o meno ci sono in ordine Marco, Marta, Elena e Donato. Sono loro e tutti quelli come loro che oggi vorrei conoscere, riconoscere e tifare. A parti invertite i nostri “Grazie” non saranno mai abbastanza”. “Non c’è molto da aggiungere – commenta Gianluigi Buffon . Solo un gigantesco GRAZIE per quello che fate quotidianamente!”. Anche Merih Demiral commenta la foto di un operatore che ha ritratto la sua maglia sul retro del dpi: “I nostri veri eroi che sono in prima linea nella nostra lotta contro il Covid-19”.