Emergenza Coronavirus. Incontro Conte-Mattarella al Quirinale in vista del Consiglio Europeo

Incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio Europeo. Secondo quanto riportato da Corriere.it non potendo esserci il tradizionale pranzo pre-consiglio oggi c'è stato un colloquio, senza ministri, tra presidente e premier, durante il quale si è fatto il punto sullo stato delle trattative in corso tra i Paesi dell'Unione europea per l'emergenza.