Emergenza Coronavirus. Iniziata oggi la sperimentazione dei primi test umani sul vaccino

È iniziata oggi in Inghilterra la preannunciata partita dei primi test umani sul prototipo di vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’università di Oxford in tandem con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia. Secondo quanto riportato da Corriere.it sono stati in centinaia i volontari coinvolti, uomini e donne in salute di età compresa fra 18 e 55 anni. Ai microfoni della Bbc Lydia Guthrie, una volontaria inglese, ha affermato: "Tutti sono stati molto chiari con i partecipanti sui rischi potenziali, ma i protocolli sono attentamente regolati. Il consenso «può essere ritirato in ogni momento".