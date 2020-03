Emergenza Coronavirus. Inter, l'hotel sfratta Eriksen, Young e Moses

Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses non hanno dimora, che di questi tempi è un pericolo oltre che un fastidioso contrattempo. Stando a Sportmediaset, i tre neoacquisti invernali dell'Inter alloggiavano all'Hotel Melià di Milano, che però è stato costretto a chiudere a causa delle normative sul coronavirus. I tre dunque hanno per forza di cose dovuto lasciare la struttura per cercarsi una nuova sistemazione, proprio nel periodo in cui la positività del collega bianconero Daniele Rugani ha costretto la squadra di Conte alla quarantena.