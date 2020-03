Emergenza Coronavirus. Inter, nessun tampone ai giocatori. Verranno fatti solo in caso di sintomi

Nessun tampone per i giocatori dell'Inter. Dopo la positività di Daniele Rugani al Covid-19 tutta la squadra nerazzurra è in isolamento e nella serata di mercoledì il professor Volpi si è messo in contatto con Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, che ha chiarito che non c’è bisogno dei tamponi per nessuno dei componenti del mondo nerazzurro, neppure per i calciatori. Perché si tratta di un contatto di secondo grado, nessuno ha avuto connessioni dirette con Rugani. Solo se qualcuno dovesse manifestare dei sintomi nei giorni seguenti si procederebbe alla verifica con gli esami medici del caso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.