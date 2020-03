Emergenza Coronavirus. Ipotesi gare secche in Champions: possibili già dai quarti

vedi letture

Sono giorni decisivi per capire come potrà finire la stagione calcistica dopo che l'emergenza Coronavirus sarà terminata e il Corriere dello Sport parla della possibilità che la Champions League e l'Europa League possano riprendere a giugno. Quasi scontate le partite secche in semifinale e finale, una sorta di final four, ma non è da escludere che si possa pensare di fare lo stesso anche per i quarti di finale, che verrebbero dunque giocati in gara unica. Domani la riunione UEFA, poi ne sapremo di più.