Emergenza Coronavirus, Kluivert: "Palleggi con la carta igienica? Stiamo andando fuori di testa"

L'esterno giallorosso Justin Kluivert ha condiviso sui social una videochiamata con Nino Wilkes, un social media manager amico di famiglia che gestisce i profili del fratello di Justin, Shane, parlando dell'emergenza Coronavirus in Italia e dell'isolamento: “Faccio tutto ciò che dovrei fare in casa, cucino e mi alleno. Qui si esce solo per andare al supermercato. Per ora ci si può anche allenare purché si rispetti la distanza di uno-due metri. Io sono a casa, vedo serie tv e mi riposo. La mattina mi alleno in giardino per restare in buone condizioni fisiche, ho alcuni attrezzi con cui lavorare. Quale sarà a prima cosa che farò quando si potrà uscire di casa? Quando finalmente sarà tutto passato, andrò a mangiare qualcosa con i miei amici, visto che fuori si mangia sempre meglio che a casa. Alcuni sono qui, la mia famiglia so che sta bene. Io non posso fare molto per loro in questo momento. Con altri calciatori ci stiamo divertendo a palleggiare con la carta igienica, stiamo andando fuori di testa”, le parole del giocatore della Roma riportate da VoceGiallorossa.it.