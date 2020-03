Emergenza Coronavirus, l'augurio di Del Piero: "Si finisca il campionato a porte chiuse"

Alessandro Del Piero, parlando ai microfoni di Radio24 commenta a caldo l'emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo: "Tutto quello che gira attorno al calcio è da valutare, anche dal punto di vista economico. Garantire che allo stadio andrà tutto bene non è semplice, anche perché non si sa quali siano le condizioni a casa o a lavoro. Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa. Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare, che è ciò che spinge ad iniziare questa carriera. Il timore ci sarà in alcune situazioni, ma l'atleta è forte e cercherà di superarlo in ogni modo. Servirà un po' di rodaggio fisico e psicologico, allenarsi a casa non è la stessa cosa. I giocatori dell'Inter, una volta finita la quarantena, sono partiti giustamente per tornare in famiglia: viaggiare è però ancora un pericolo, speriamo che la scienza trovi soluzioni quanto prima".