Emergenza Coronavirus, l'ECA scrive ai club: il calciomercato sarà fondamentale per i bilanci

vedi letture

Proseguono i contatti a livello europeo per capire il percorso del calcio in piena emergenza Coronavirus. Oggi vi è stata una nuova riunione in videoconferenza tra UEFA, ECA ed European Leagues, per discutere le indicazioni date ieri dalla FIFA. L’ECA, presieduta da Andrea Agnelli, ha poi scritto, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, una missiva ai propri associati. Tra i punti da tenere in particolare considerazione, il fatto che la crisi del Covid-19 metterà molti club in gravi difficoltà a livello finanziario: dato che i bilanci dipendono in maniera significativa dalle finestre di calciomercato, sarà necessario fare particolare attenzione all’organizzazione di queste ultime per assicurare il futuro delle società.