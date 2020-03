Emergenza Coronavirus. L'invito di De Rossi: "Donate sangue. C'è bisogno ed è sicuro"

Daniele De Rossi, in compagnia con la moglie, ha mandato un messaggio sui social. "In questo periodo d'emergenza c'è carenza di sangue nel Lazio e in Italia. C'è sicurezza e ci sono medici nel farlo, la gente ha paura di essere contaminata ma ci sono strutture atte all'accoglienza dei donatori. Non abbiate paura".