Emergenza Coronavirus, l'invito di Veretout: "Restate in casa e evitate le uscite"

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Canal Plus dell'emergenza coronavirus: "Penso che, per la salute, la cosa più importante per tutti sia di restare in casa ed evitare le uscite. Per quanto riguarda la ripresa degli allentamenti, io penso che la decisione più saggia sia di restare a casa. Come comunica la società con noi? Comunicano con noi per sapere cose riguardo alla nostra salute, noi cerchiamo di mantenere la forma e di fare allenamenti a casa ma questo non sostituisce il campo. Noi comunichiamo con loro, abbiamo tutti la voglia di riprendere il prima possibile evidentemente ma la cosa più importante è la salute oggi e ci dicono di restare a casa finché il virus non è vinto".