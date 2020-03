Emergenza Coronavirus. La FIFA in aiuto ai club: contratti allungati e mercato che si adatta

Il nuovo documento FIFA che dovrebbe rispondere alla crisi economica inevitabile nel calcio dopo lo stop imposto dalla diffusione del Coronavirus è stato svelato quest'oggi da Reuters. Gli attuali contratti di calciatori e allenatori dovrebbero essere estesi fino alla fine della stagione di campionato, a sua volta posticipata, con la raccomandazione di consentire anche la modifica delle finestre del calciomercato adattandole alle nuove date della stagione. Oltre a questo, nel documento svelato dall'agenzia sarebbe presente una esortazione a club e giocatori a lavorare insieme per trovare soluzioni al pagamento degli stipendi durante le interruzioni.

Infine, per quanto riguarda la “cessione” dei calciatori alle Nazionali, il 13 marzo è stato concordato che le regole che obbligano normalmente i club a liberare i giocatori non si applicheranno per questo mese e per quello di aprile. Probabile che la misura sia estesa anche a giugno e luglio, anche se il gruppo di lavoro della FIFA è al lavoro e queste sono solo le prime proposte per una risposta all'inevitabile difficoltà che porterà con sé il virus.