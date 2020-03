Emergenza Coronavirus, la Premier League va avanti. A porte aperte

La Premier League va avanti. Arriva un comunicato ufficiale, dopo le parole di Boris Johnson, che dice che si giocherà regolarmente e a porte aperte. "Tutte le gare di Premier League andranno avanti come da calendario, come spiegato dal primo ministro, sebbene il governo stia considerando di fermare gli eventi di maggiore afflusso del pubblico. Noi stiamo lavorando vicini ai club, al governo, alla FA, all'EFL per assicurare l'organizzazione in caso le circostanze cambino. Il welfare per i giocatori, staff e supporter è qualcosa di fondamentale e continueremo a seguire le linee guida della Pubblica Sanità Inglese. Vi terremo comunque aggiornati".