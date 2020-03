Emergenza Coronavirus. La UEFA: play-off e amichevoli di marzo si giocano a giugno

La UEFA ha comunicato che ogni partita, comprese le amichevoli, sono state messe in stand-by fino a data da destinarsi. I play-off degli Europei e le amichevoli internazionali in calendario per marzo, sono per adesso sono calendarizzate per l'inizio di giugno. Il tutto è soggetto a una review della situazione.