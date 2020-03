Emergenza Coronavirus, la UEFA studia Champions ed Europa League a partita unica

La UEFA farà tutto il possibile per non variare le date delle finali di Champions ed Europa League, rispettivamente in programma il 30 e il 27 maggio. Come riporta il Daily Mail, il massimo organismo del calcio europeo nei prossimi giorni discuterà infatti sulla possibilità di organizzare le restanti fasi finali delle due competizioni a partita unica (una volta completate le doppie sfide già iniziate). Così da riuscire ad arrivare in tempo alle due finali nonostante l'emergenza Coronavirus.