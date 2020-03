Emergenza Coronavirus, Lasagna: "Restiamo a casa. Uno sforzo oggi per la gioia di domani"

L'attaccante dell'Udinese, Kevin Lasagna, ha risposto ad alcune domande ricevute sui social dai tifosi bianconeri. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire ovviamente dall'emergenza Coronavirus: "Non è facile, stiamo vivendo un momento molto particolare. Non mi era mai successo di dover restare a casa 24 ore su 24 ogni settimana. Dovremo farlo ancora almeno per una settimana, visti i 14 giorni di quarantena da quando sono stati segnalati i casi nella Fiorentina. Facciamo questo sforzo adesso per avere poi tanta gioia fra qualche settimana, speriamo anche fra qualche giorno".

Come si sta tenendo in forma in questo periodo?

"In casa, attraverso gli esercizi senza attrezzi che ci hanno mandato i nostri preparatori atletici. In questo periodo mi alleno da solo, mi godo la mia famiglia, faccio video-chiamate ai compagni e gioco alla playstation".

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

Mi raccomando: continuate a stare a casa. Fate come me, perché sforzandoci oggi tutti insieme potremo vedere dei cambiamenti positivi già nel breve periodo".