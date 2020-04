Emergenza Coronavirus, le iniziative del Bologna - Vicinanza alla Fondazione Sant'Orsola

È stata una Pasqua di vicinanza alle forze sanitarie quella del Bologna. Il club rossoblu, infatti, ha consegnato colombe pasquali artigianali a tutto il personale sanitario degli ospedali Sant’Orsola-Malpighi, Maggiore e Bellaria di Bologna. "Un piccolo pensiero - recita il comunicato della società - per dimostrare supporto e riconoscenza a chi ogni giorno è impegnato in prima linea nella difficile battaglia al Covid-19".

Parallelamente continua l'impegno del Bologna per la Fondazione Sant'Orsola, che ha attivato una raccolta fondi a sostegno degli ospedali della città e degli operatori sanitari che nell’emergenza Coronavirus ogni giorno si prendono cura di tutti coloro che ne hanno necessità. "Più forti insieme" - questo il nome della campagna - vede impegnata anche la società rossoblu che periodicamente ricorda l'iniziativa attraverso i suoi canali social dopo aver contribuito in prima persona.