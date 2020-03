Emergenza Coronavirus, le iniziative del Brescia - AiutiAMObrescia e i messaggi social

La città di Brescia è una delle più colpite dall'emergenza coronavirus. I giocatori della compagine lombarda hanno voluto partecipare immediatamente alle varie raccolte fondi, in particolar modo al progetto AiutiAMObrescia lanciato dalla Fondazione Comunità Bresciana Onlus. Non solo, il presidente e la squadra hanno lanciato un messaggio di solidarietà per tutti i tifosi della Leonessa.

TUTTI IN CAMPO - Tutti i giocatori delle Rondinelle sono scesi subito in campo per poter aiutare le varie associazioni. Balotelli e compagni, nei giorni scorsi, hanno effettuato una donazione per il progetto AiutiAMObrescia: una raccolta fondi che in poche ore ha raggiunto quota 600mila euro e destinata ad aiutare gli ospedali della città. Alcuni giocatori, inoltre, avevano dato disponibilità per disputare un torneo virtuale di Fifa20: il campionato organizzato dalle Iene è stato però annullato per motivi burocratici.

I MESSAGGI SOCIAL - La società si è mossa anche sui social, per lanciare diversi messaggi ai propri tifosi. Daniele Gastaldello, simbolo di questa squadra, ha voluto mandare un segnale a tutti i tifosi: "insieme siamo una squadra", si legge nella foto postata sui canali social. Inoltre il presidente Massimo Cellino e la squadra hanno rivolto un pensiero a tutta la città, con la speranza di tornare il prima possibile alla vita normale.