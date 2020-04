Emergenza Coronavirus. Le iniziative del Brescia - AiutiAMObrescia, la raccolta fondi per la città

vedi letture

L'emergenza coronavirus continua a creare problemi nel nostro paese soprattutto in Lombardia, una delle regioni più colpite dal Covid-19. La città di Brescia resta uno dei maggiori focolai della zona: proprio per questo motivo le Rondinelle sono scese in campo per aiutare tutti i concittadini. Sin dai primi giorni Balotelli e compagni hanno effettuato una donazione per il progetto AiutiAMObrescia, iniziativa che ha coinvolto tutti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Non solo, ogni giocatore ha deciso di aiutare la città con donazioni singole e condividendo tramite i propri canali social tutti i progetti benefici.

IL GESTO DI BISOLI - Dall'inizio della pandemia il Brescia ha invitato i propri tifosi a rimanere a casa, per evitare la diffusione del contagio. Durante queste settimane sono arrivati moltissimi messaggi da parte dei giocatori, proprio per invitare tutta la popolazione a non muoversi e a rispettare le indicazioni del Governo. Tra le tante iniziative anche quella promossa da Dimitri Bisoli: il centrocampista ha partecipato alla distribuzione di cibo per le famiglie in difficoltà nella zona ovest della città. Il progetto è stato portato avanti dalla Casa del Quartiere e dalla biblioteca Porto delle Culture: un modo per poter rimanere vicino ai propri tifosi in un momento di grande difficoltà.