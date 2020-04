Emergenza Coronavirus. Le iniziative del Brescia - Gli aiuti per la città da parte delle Rondinelle

La città di Brescia è una delle più colpite dall’emergenza coronavirus, ma le Rondinelle hanno deciso di schierarsi immediatamente al fianco dei propri concittadini. Sin dall’inizio della pandemia i giocatori hanno donato una cifra considerevole nel progetto AiutiAMObrescia, che ha riunito tutti i personaggi dello sport e dello spettacolo. Una raccolta fondi che ha superato le 56mila donazioni, con ben 16 milioni di euro raccolti per poter aiutare gli ospedali. Progetti benefici individuali, ma anche messaggi social dedicati a tutti i tifosi per invitarli a restare a casa: un modo per poter rafforzare il legame tra squadra e tifoseria in un momento davvero complicato.

L'AIUTO DI BISOLI - Da sottolineare il gesto di Dimitri Bisoli che, dietro permesso della società, ha deciso di adoperarsi per consegnare a domicilio la spesa agli anziani. Un gesto apprezzato da molti, ma soprattutto un aiuto concreto per tutte le persone in difficoltà. Inoltre Mario Balotelli, Sandro Tonali e Alfredo Donnarumma avevano dato la sua disponibilità per un torneo a FIFA 20 organizzato dal programma Le Iene, ma annullato prima del via a causa di alcuni problemi burocratici. I giocatori del Brescia, ad ogni modo, hanno dimostrato sin da subito la vicinanza ai propri tifosi, ma soprattutto ai propri cittadini.