Emergenza Coronavirus, le iniziative del Brescia - Balo in campo per AiutiAMObrescia

vedi letture

Un momento complicato, ma il mondo del calcio non si tira indietro. Non si può scendere in campo per allenarsi o giocare, ma il Brescia ha deciso di partecipare alle iniziative locali per poter aiutare ospedali e associazioni. Tanti giocatori delle Rondinelle hanno dato il proprio contributo alla Fondazione Comunita Bresciana Onlus, nel progetto AiutiAMObrescia: nel giro di poche ore sono arrivate donazioni che hanno toccato quota 600mila euro, in questi giorni è stato invece raggiunto il milione di euro. Tra i tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo bresciano anche Mario Balotelli e molti componenti della squadra lombarda, che hanno deciso di schierarsi immediatamente accanto a una delle città più colpite dal COVID-19.

NIENTE QUARANTENA LEAGUE - I giocatori del Brescia si sono mossi anche in altri campi, ovvero quelli virtuali dei videogiochi. Il programma televisivo Le Iene avevano organizzato un maxi torneo di Fifa 20: tra i vari partecipanti lo stesso Balotelli e suo fratello Enock (i due erano stati sorteggiati contro al primo turno), Sandro Tonali e Alfredo Donnarumma. Il campionato virtuale è stato però sospeso all'ultimo da parte della redazione per via di alcuni problemi burocratici. Un'iniziativa davvero interessante che purtroppo non si è potuta disputare.

Sicuramente verranno messe in pratica altre idee, come una futura amichevole tra Brescia e Atalanta, come propone qualcuno sui social. Da qualche giorno rimbalza sul web un'immagine di due persone che si abbracciano con le rispettive maglie e una scritta «Divisi sugli spalti, uniti nel dolore». Chissà se al termine di tutto ciò anche una rivalità storica come quella tra le due città potrà essere azzerata proprio su un campo da calcio.