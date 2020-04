Emergenza Coronavirus, le iniziative del Brescia - La campagna AiutiAMObrescia

Prosegue l'emergenza coronavirus che sta tenendo sotto scacco tutta l'Italia, in particolar modo la Lombardia e la città di Brescia. Tante le iniziative promosse per far fronte alle spese, così come i progetti a cui hanno aderito i giocatori delle Rondinelle. Balotelli e compagni, infatti, hanno contribuito alla raccolta fondi della Fondazione Comunità Bresciana Onlus, per finanziare il progetto AiutiAMObrescia. L'iniziativa, nel giro di pochissime ore dalla sua apertura, ha raggiunto l'obiettivo iniziale: un modo, questo, per non lasciare sola una città martoriata dall'emergenza coronavirus.

TUTTI IN CAMPO - Sui profili ufficiali della società Daniele Gastaldello ha invitato tutti a rimanere uniti in un momento storico davvero complesso. Inoltre Massimo Cellino ha voluto condividere un messaggio dedicato alla città: un altro modo per far sentire ai tifosi la vicinanza di tutti. Non solo video-messaggi, ma anche flash-mob da parte dei supporter bresciani che, nei giorni scorsi, hanno intonato uno degli inni della curva Nord, 'Madonnina dai riccioli d'oro'. Rimanere uniti, visto che "insieme siamo un'unica squadra", come ha ricordato Gastaldello nel suo messaggio.