Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari – Balconi rossoblù per lo Scudetto 1970

Probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato di festeggiare il cinquantesimo anniversario dello storico scudetto del 1970 in piena emergenza coronavirus, con il lockdown prolungato al 3 maggio. Eppure in casa Cagliari è accaduto proprio questo: così il club rossoblù ha deciso di trovare una soluzione per consentire ai propri tifosi di poter ugualmente far sentire il proprio orgoglio a 50 anni dalla storica vittoria dell'Amsicora contro il Bari. Non si potrà uscire di casa a festeggiare? Bene, potranno esporre striscioni, bandiere e tutto quanto possa colorare di rossoblù il proprio balcone: questo l'invito fatto dal club sul proprio sito web, che ha promosso l'hashtag #5cudett0 da utilizzare sui canali social.

"Per l'occasione – recita la nota del Cagliari – in un momento dove le disposizioni governative impongono di rimanere a casa al fine di combattere il Covid-19, tutti i tifosi rossoblù sono chiamati ad esporre i simboli della propria viscerale passione dai balconi e dalle finestre. Singoli tifosi, Cagliari Club, Cagliari Fans Club e circoli sardi di tutto il mondo potranno esporre striscioni, bandiere e tutto quanto contribuirà a colorare di rossoblù una giornata indimenticabile"