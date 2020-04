Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari - Continua la campagna #sosteniAMOli

Prosegue senza sosta la campagna del comitato cagliaritano della Croce Rossa italiana #sosteniAMOli, con la raccolta fondi dedicata agli ospedali della città per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Un'iniziativa che, come noto, è stata appoggiata fin dall'inizio dai calciatori del Cagliari, attraverso donazioni di materiale utile al personale sanitario (come gli 8 impianti di riscaldamento industriale per le tende poste all'esterno dell'ospedale SS. Trinità) e con alcune magliette da gara autografate. L'ultima a essere assegnata è stata quella di Radja Nainggolan, dopo quelle di Cragno, Pavoletti e Joao Pedro. La campagna #sosteniAMOli sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe ha raggiunto finora la cifra di 18 mila euro, su un obiettivo di 50 mila: per donare basta andare sul sito o sull'app di GoFundMe e seguire la procedura.