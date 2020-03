Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari - Il Cholito e la #quarantinechallenge

Tra raccolte fondi (#sosteniAMOli) e donazioni (i 200 mila euro della Fondazione Giulini e gli 8 sistemi di riscaldamento industriale consegnati all'ospedale Santissima Trinità, uno dei Covid-Hospital dell'isola), in casa Cagliari c'è anche chi si lancia nelle famose e variegate challenge che tanto vanno di moda su Instagram, specie in questo periodo.

Quaranta minuti per preparare un piatto a base di carne, contro una serie di 40 palleggi con il pallone da calcio. È il soggetto della simpatica sfida tra Giovanni Simeone, centravanti del Cagliari e Nicolò Duchini, concorrente della nona edizione di Masterchef e amico del Cholito, che nelle ultime ore è partita su Instagram. "Nonostante questa quarantena stia provando in tutti i modi a farci annoiare e perdere tempo, noi non ci siamo arresi! Fatelo anche voi, restate positivi e ricordatevi #nonmolliamo e #restiamoacasa", la descrizione del numero 99 rossoblù prima di mettersi all'opera al barbecue, alle prese con delle costolette (o, come detto dal Cholito, il costillar). E, al termine della cottura – rigorosamente in 40 minuti – arriva anche l'approvazione da parte di Giulia Coppini, fidanzata dell'attaccante argentino. Un modo diverso per passare il tempo durante l'isolamento precauzionale dovuto al Coronavirus, con tanto di invito ai follower a ripetere l'esperimento con gli amici realizzando la propria #quarantinechallenge. Ovviamente ognuno a casa propria, manco a dirlo.