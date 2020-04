Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari – Nainggolan e compagni insieme alla Caritas

C'è chi, come Radja Nainggolan, si è armato di mascherina e si è messo di buona lena a dare una mano ai volontari della Caritas diocesana di Cagliari, impegnati nella distribuzione di cibo e generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà della città. Il Ninja ha lavorato nel centro di smistamento viveri, organizzato nei locali della Fiera di Cagliari per gestire l'emergenza coronavirus. Altri suoi compagni, come Faragò e Ceppitelli, si sono invece occupati della fase di consegna, sempre accompagnati dai volontari della Caritas. Nel Centro temporaneo di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, aperto da circa due settimane presso la Fiera Campionaria di Cagliari, in coordinamento con la Prefettura, la Questura, il Comune e l’Ente Fiera per far fronte a una crescita delle richieste del 50%, sono impegnati circa un centinaio di giovani volontari.

Ogni giorno, si garantisce la consegna di 200 pacchi viveri alle famiglie in difficoltà. Nainggolan è stato impegnato tutta la mattina, nella procedura di registrazione delle famiglie bisognose e nella distribuzione dei beni di prima necessità; nei prossimi giorni la Caritas attende come volontari anche altri compagni di squadra del calciatore. "Ancora una volta i calciatori del Cagliari, noti per la loro sensibilità, da sempre vicini alla Caritas, si sono resi disponibili per aiutare i bisognosi – ha detto don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana – : è il trionfo della cultura della sussidiarietà e della reciprocità; se da una parte le norme ci chiedono di mantenere le distanze fisiche, dall’altra con il cuore si riesce a essere vicini a chi ha bisogno".