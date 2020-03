Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari - Rossoblù molto attivi sui social

Sono diverse le iniziative per coinvolgere i tifosi sui vari social network, soprattutto per sensibilizzarli riguardo l'importanza del restare a casa in tempi di Covid-19. Il Cagliari Calcio risponde all'emergenza Coronavirus con alcuni contenuti social, a partire dal messaggio sul canale Facebook del Cagliari di capitan Luca Ceppitelli ("Potremo sembrare ripetitivi, ma in questo momento dobbiamo essere responsabili e seguire delle regole semplici e giocare di squadra. Nonostante le distanze che ci separano dobbiamo essere uniti e combattere un avversario che non è affatto invincibile. Col nostro impegno e rimanendo a casa, facendoci forza l’un altro potremo superare questo momento, ne sono convinto. Andrà tutto bene, Forza Casteddu!”), seguito dall'immancabile hashtag #iorestoacasa. Sulla stessa pagina ufficiale del club presenti anche alcuni contest simpatici, come l'invito a creare dei meme con alcune istantanee dei calciatori rossoblù (tra esultanze ed espressioni curiose), che hanno finora riscontrato una buona risposta da parte dei sostenitori cagliaritani.

Per quanto riguarda le iniziative dei singoli, invece, da segnalare quella di Radja Nainggolan e Joao Pedro, che hanno risposto all'invito rivolto dalla pagina Che fatica la vita da bomber, con una sfida di palleggi per sensibilizzare la campagna di raccolta fondi e donazioni per gli ospedali italiani sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe con l'hashtag #chefaticapalleggiare.