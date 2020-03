Emergenza Coronavirus, le iniziative del Genoa - La squadra dona al San Martino

vedi letture

Il Genoa scende in campo per il Policlinico San Martino. In un momento così delicato per il nostro Paese, con l'emergenza COVID-19 che si è diffusa a macchia d'olio, il club rossoblu ha voluto in prima persona aiutare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si stanno impegnando anima e corpo per curare i malati nell'ospedale genovese. In prima fila il mister rossoblu Davide Nicola che sui canali ufficiali del Genoa ha invitato, dopo averlo fatto lui in prima persona, a donare per l'ospedale genovese. "Sosteniamo con forza - ha detto Nicola - medici ed infermieri e tutto il personale che lavora all'ospedale San Martino. Stanno lottando con grande impegno e fatica contro il Coronavirus. Anche noi possiamo fare la nostra parte facendo una donazione all'ospedale San Martino andando semplicemente sul sito. oppure attraverso questo IBAN: IT02Y0617501594000002390480. Nessuna cosa che accade agli altri può lasciarci indifferenti. Se pensiamo tutti questo, possiamo dare davvero un grande aiuto".

Da Perin a Criscito - Non solo mister Nicola ma anche capitan Mimmo Criscito si è unito all'appello sempre attraverso i social rossoblu. "Vi parlo a nome di tutta la squadra del Genoa. Io sto a casa, fatelo anche voi e aiutate tutti quei medici e infermieri che sono in prima linea e cercano tutti i giorni di darci una mano". A ruota hanno seguito il proprio capitano anche il portiere Mattia Perin e il difensore Edoardo Goldaniga, tra l'altro originario proprio di Codogno, fino al team manager Marco Pellegri: "In un momento molto difficile per tutti noi - ha detto il dirigente - sono qui per dirvi una cosa molto importante per il nostro Paese e non solo. Io voglio dirvi che sto a casa che sostengo i medici, gli infermieri e tutto il personale dell'Ospedale San Martino che attualmente sono in trincea, realmente in prima linea per affrontare questo momento. Noi siamo a casa e loro sono in prima linea con dei rischi enormi e lo fanno per tutti noi e dunque vi chiedo di fare una donazione per aiutare queste persone".

Il cuore dei tifosi - "Un cuore grande così". Recita un famoso striscione copri-gradinata della Nord. E i tifosi rossoblu lo hanno dimostrando aprendo un conto per raccogliere fondi da devolvere all'ospedale San Martino: "In un momento molto difficile per tutti - si legge nel comunicato - vorremmo ancora una volta richiamare il grande cuore del Popolo GENOANO, GENOVESE e ITALIANO. Nel ringraziare, per l'immane lavoro che stanno svolgendo, medici, infermieri, oss, volontari e chiunque si stia adoperando per il prossimo in questa situazione di evidente emergenza, abbiamo deciso di dimostrare loro la nostra vicinanza nell'unico modo che in questo momento ci è possibile; promuovendo una raccolta fondi. Questo rappresenta un nostro semplice GRAZIE, nella speranza che questo piccolo gesto possa essere di aiuto a chi tanto sta facendo. Devolveremo quanto ricevuto a Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino

BANCA CARIGE Ag. N. 49 - Dipendenza 0085 – CIN Q COD ABI 6175 COD. CAB 1594 – NUM. CONTO 22869.90 - IBAN IT18Q0617501594000002286990 – BIC CRGEITGG085".