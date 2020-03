Emergenza Coronavirus, le iniziative del Napoli: Insigne e compagni per l'Ospedale Cotugno

vedi letture

Il mondo del calcio fa fronte comune contro il Coronavirus. Con lo stop agli allenamenti e l'emergenza che continua a diffondersi senza alcun cenno di miglioramento, con la curva dei contagi rivolta ancora verso l'alto, club e giocatori si sono concentrati nel lanciare messaggi positivi, nel rispetto delle regole fornite dal governo, ma anche iniziative benefiche e non solo per aiutare il paese ad uscire da una crisi senza precedenti per le ultime generazioni.

In casa Napoli il club ha ottenuto una partecipazione incredibile nel flashmob di sabato 14, dopo i primi canti sui balconi di Napoli che nei giorni precedenti erano diventati virali in tutto il mondo. Alle 20 in migliaia, testimoniati dai video che hanno invaso i social del club, si sono sentiti un po' più vicini cantando 'Un giorno all'improvviso', ritornello che accompagna ormai da anni le vicende dei partenopei in casa e trasferta. Lorenzo Insigne il primo ad aderire, dal balcone della sua casa di Posillipo.

Il capitano del Napoli è stato protagonista anche di un aiuto importante all'Ospedale Cotugno. Sui social ha invitato i tifosi a farsi avanti mentre l'entità della sua donazione è stata svelata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Vorrei ringraziare Insigne, tra le persone più attive della città per aiutare gli ospedali di Napoli. Ci ha donato 100 mila euro per combattere il coronavirus“. Protagonisti anche tutti gli altri compagni di squadra: Marta Ponsati, compagna di Callejon, ha subito invitato tutta la squadra ad una raccolta fondi per il Cotugno, arrivata quasi ad 800mila euro. Successivamente un'altra campagna è stata lanciata da Jessica Ziolek, compagna di Milik, appoggiata da tutta la squadra con offerte e condivisione sui social. E potrebbe non finire qui, considerando la crescita dei contagi degli ultimi giorni e l'emergenza che inizia a mettere in ginocchio le strutture campane.