Emergenza Coronavirus, le iniziative del Torino - Aiuti all'Amedeo di Savoia insieme a Tuttosport

Simone Zaza in prima linea per la sua terra: l'attaccante del Torino, infatti, ha attivato una raccolta fondi. Come ha postato sul suo profilo Instagram, l’ex Valencia ha deciso di dare una mano alla sua regione, la Basilicata: “Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza che ha colpito la nostra Nazione. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli Ospedali di Policoro, Potenza e Matera ed incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore a chiunque mi darà un aiuto” il messaggio lanciato dal classe 1991. Anche Daniele Baselli ha sponsorizzato le sue donazioni: sono per l’ospedale di Manerbio, sua città natale, e per tante altre strutture della Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia coronavirus. Lady Belotti, invece, ha pensato a Palermo: su Instagram, Giorgia Duro ha pubblicato un post con la raccolta fondi per le strutture siciliane.

E poi c'è il presidente Urbano Cairo, che tra social e apparizioni in tv ha detto la sua sull'emergenza coronavirus. "Siamo in guerra, servono misure sempre più restrittive: dobbiamo fare come la Cina, non avere il timore di chiudere tutto per due settimane per poi ripartire. L'informazione va sempre garantita, nelle mie aziende si utilizza sempre più lo smart working". Su Instagram, invece, il patron granata cita Einstein e Gandhi: "non bisogna avere paura della crisi" e "impariamo a ballare sotto la pioggia" i messaggi lanciati dal numero uno del Torino.

Infine, tramite il proprio il sito ufficiale, il club di via Arcivescovado appoggia la campagna promossa da Tuttosport: si chiama "Un gol al Coronavirus", punta a raccogliere fondi per l'ospedale torinese Amedeo di Savoia, punto di riferimento per la cura delle malattie infettive sotto la Mole. L'obiettivo è quello di acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus.