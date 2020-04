Emergenza Coronavirus, le iniziative del Torino - I medici con le "maglie" di Belotti e Vives

Simone Zaza in prima linea per la sua terra: l'attaccante del Torino, infatti, ha attivato una raccolta fondi. Come ha postato sul suo profilo Instagram, l’ex Valencia ha deciso di dare una mano alla sua regione, la Basilicata: “Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza che ha colpito la nostra Nazione. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli Ospedali di Policoro, Potenza e Matera ed incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore a chiunque mi darà un aiuto” il messaggio lanciato dal classe 1991. Anche Daniele Baselli ha sponsorizzato le sue donazioni: sono per l’ospedale di Manerbio, sua città natale, e per tante altre strutture della Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia coronavirus. Lady Belotti, invece, ha pensato a Palermo: su Instagram, Giorgia Duro ha pubblicato un post con la raccolta fondi per le strutture siciliane.

E poi c'è il presidente Urbano Cairo, che tra social e apparizioni in tv ha detto la sua sull'emergenza coronavirus. "Siamo in guerra, servono misure sempre più restrittive: dobbiamo fare come la Cina, non avere il timore di chiudere tutto per due settimane per poi ripartire. L'informazione va sempre garantita, nelle mie aziende si utilizza sempre più lo smart working". Su Instagram, invece, il patron granata cita Einstein e Gandhi: "non bisogna avere paura della crisi" e "impariamo a ballare sotto la pioggia" i messaggi lanciati dal numero uno del Torino.

Tramite il proprio il sito ufficiale, il club di via Arcivescovado appoggia la campagna promossa da Tuttosport: si chiama "Un gol al Coronavirus", punta a raccogliere fondi per l'ospedale torinese Amedeo di Savoia, punto di riferimento per la cura delle malattie infettive sotto la Mole. L'obiettivo è quello di acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus.

La raccolta fondi di Simone Zaza sta avendo particolare successo: si comincia a intravedere l'obiettivo dei 100mila euro, al momento si è arrivati a quota 56mila. L'attaccante sta continuando a sponsorizzare la sua raccolta attraverso i social con l'intento di raccogliere più soldi possibile da donare agli ospedali delle sue terre, la Basilicata, da Policoro a Potenza a Matera.

Il Torino, inoltre, si è schierato al fianco dell'ospedale Morelli di Sondalo: la località della Valtellina è vicinissima a Bormio, sede del ritiro estivo estivo dei granata ormai da sette anni, e tra il club di via Arcivescovado e quelle terre si è ormai creato un rapporto strettissimo. Questa l'iniziativa proposta dalla società di Urbano Cairo: "L'Associazione Onlus "Insieme x Vincere", con il supporto dei Comuni dell'Alta Valtellina, chiede urgente aiuto per dotare l'Ospedale Morelli di Sondalo (SO) dispositivi indispensabili per la terapia intensiva e subintensiva".

La Pasqua si avvicina, con lei anche i golosi dolci del periodo: il Torino ha deciso di aderire all'iniziativa proposta da Casa Ugi, la struttura che ospita i bambini in cura all'Ospedale Regina Margherita. Si chiama "colomba solidale", permetterà di aiutare da una parte la ricerca e la cura dei tumori pediatrici, dall'altra di sostenere la Protezione Civile in questo periodo di emergenza da Coronavirus. I proventi, infatti, verranno equamente divisi, il Torino farà la sua parte.

L'ultima campagna social del club di via Arcivescovado in questi giorni di emergenza ha come protagonisti i bambini della Scuola Calcio: ovviamente le loro attività sono ferme, ma il Torino li ha voluti sentire più vicini. Una lunghissima carrellata di foto di "torelli" che, colorati completamente di granata, mostrano i loro lavori e i loro disegni. Il motto è sempre lo stesso: "Andrà tutto bene" si legge alla perfezione su tutti i disegni presentati dai piccoli del Toro che non vedono l'ora di tornare a correre dietro a un pallone.

I ragazzi di ToroMio, associazione che lavora per portare l'azionariato popolare nel mondo del calcio, ha aperto una campagna di raccolta fondi in questo momento di emergenza da Coronavirus. Il motto è #piùsiamopiùvinciamo, l'obiettivo è aiutare l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino e del Piemonte. Così ci si potrà schierare al fronte della "squadra più tosta", come viene chiamata, e contribuire a contrastare il Covid-19.

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata scende in campo in questo difficile momento per il Paese alle prese con l’emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 e partecipa alla raccolta fondi in favore dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario.

Anche Tomàs Rincon ha aperto una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà, questo il suo messaggio su Instagram per lanciare "Combattiamo insieme": "Ho provato ad aiutare in diversi modi questo paese che mi ha accolto come un suo figlio sin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho donato mascherine, attrezzature mediche ed altre cose per supportare in qualche modo i nostri eroi, le persone che lavorano nella salute, ma sento che non é ancora sufficiente. É per questo che ho deciso di aprire questo Go Fund Me, in modo che insieme possiamo aiutare a tante persone che sono rimaste senza lavoro per via di questo male che sta affliggendo il mondo: madri, padri che devono guardare avanti per loro e le loro famiglie I fondi saranno utilizzati per pagamenti vari quali affitti, bollette, ticket sanitari per farmaci e prodotti necessari per la sopravvivenza, spesa alimentare, scolastica a distanza e terapie sanitarie".

Koffi Djidji scende in campo per la solidarietà, Il franco-ivoriano ha deciso di mettere all’asta una sua maglietta del Toro: "Sono orgoglioso e felice di unirmi al movimento sportivo solidale creato da Cyril Dumoulin, un giocatore di pallamano francese dell’HBC Nantes e della nazionale francese, a favore del personale medico che combatte giorno e notte, per salvare la tua e la nostra vita!" ha scritto sul proprio profilo Instagram per lanciare la campagna.

Il volto di don Riccardo Robella per lanciare l’iniziativa del club di via Arcivescovado. Direttamente dal prato dell’Olimpico Grande Torino, dove l’ultima volta che è rotolato un pallone è stato ormai più di due mesi fa (8 febbraio, Toro-Sampdoria 1-3 ed esordio con sconfitta per Longo), il padre spirituale granata ha raccontato “Insieme ce la facciamo”. “E’ un’iniziativa nata da qualche settimana con il presidente Urbano Cairo, i dirigenti e gli sponsor” ha spiegato don Robella. E, tra le immagini che scorrono sul sito del club di via Arcivescovado, si vedono tanti addetti ai lavori che compongono gli scatoloni: mettono dentro beni di prima necessità, bevande, giornali, mascherine protettive, non poteva mancare un uovo di Pasqua granata. E c’è anche una lettera del presidente Cairo: "Questa notte passerà, la faremo passare. E questa Pasqua di Resurrezione diverrà pure la nascita delle nostre speranze> si legge tra le righe del messaggio del patron. “I primi pacchi stanno già partendo e verranno donati alle varie diocesi della Provincia di Torino e di Cuneo” ha proseguito don Robella. Ed ecco la destinazione: le Caritas si preoccuperanno di farle arrivare a tante famiglie in difficoltà, per permettere anche loro di passare una Pasqua serena.

Attraverso l'account Twitter del club di via Arcivescovado, il Granata Store ha annunciato la propria iniziativa. Da qualche giorno è ripartita la vendita online dei prodotti ufficiali del Torino, parte degli incassi servirà per aiutare la Protezione Civile: il 10 per cento, infatti, verrà devoluto all'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte. Una nuova iniziativa, così i tifosi del Toro potranno continuare a vestirsi di granata con i prodotti ufficiali della propria squadra del cuore e contemporaneamente aiutare i medici nella difficile battaglia contro il Coronavirus.

Le iniziative corrono anche tra i Toro Club, come quello "Tori Seduti", il primo club in Europa nato e gestito interamente da persone disabili. Anche loro hanno deciso di dare il proprio contributo per combattere l'emergenza Coronavirus: insieme alla "Amici di Claudio Onlus", hanno deciso di collaborare donando 100 mascherine chirurgiche al personale dell'ospedale Maggiore di Chieri e un contributo di 1.000 euro all'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte. Il loro invito, poi, è destinato a tutti coloro volessero dare il proprio contributo partecipando alla raccolta fondi.

Il calcio manca proprio a tutti, anche a quelli che per tutti sono i veri campioni del momento: non sono i giocatori che corrono dietro a un pallone, ma i medici che corrono tra le corsie degli ospedali per salvare vite umane dalla brutta bestia chiamata Coronavirus. E anche loro, ogni tanto, si concedono qualche momento di svago, provando a trasformarsi in calciatori. Un po’ quello che è successo a due medici finiti sulla pagina Instagram del club di via Arcivescovado, due foto che hanno fatto emozionare e hanno preso migliaia di “mi piace”. I loro camici sono stati trasformati in magliette, sopra le scritte “Belotti 9” e “Vives 20”, in basso la sigla “FVCG”, ovvero “forza vecchio cuore granata”. Perché anche in momenti di grandissima emergenza come questi, il calcio riesce sempre ad unire.