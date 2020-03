Emergenza Coronavirus, le iniziative dell'Atalanta - Donazione all'ospedale e messaggi social

Le immagini dei camion dell'esercito che portano via le salme ed un silenzio irreale, rotto soltanto dalla sirena delle ambulanze. È questo lo scenario in cui vive Bergamo ornai da settimane, una situazione di emergenza che purtroppo sta colpendo tutto il paese. L'Atalanta, che sta toccando con mano quanto sta accadendo, ha deciso di scendere in campo e partecipare alla raccolta fondi in favore dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

L'APPELLO DEL GASP - Non solo la squadra, ma anche Gian Piero Gasperini si è schierato a favore della raccolta fondi a favore del CESVI. L'allenatore dei nerazzurri, tramite un video-messaggio, ha lanciato un appello a tutti i tifosi orobici. Un modo per potersi stringere in un abbraccio collettivo e virtuale in un momento davvero complicato. La raccolta fondi è stata istituita - come spiegato dal tecnico - per poter acquistare nuovo materiale medico.

I MESSAGGI SOCIAL - Non mancano nemmeno i messaggi social da parte dei giocatori nerazzurri, che invitano tutti a restare in casa per evitare il diffondersi del contagio. Mattia Caldara, sul profilo della società orobica, è intervenuto per invitare tutti i supporter della Dea a non muoversi dalla propria abitazione se non necessario. Un invito per poter interrompere la diffusione del virus e tornare il prima possibile alla normalità.