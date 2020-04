Emergenza Coronavirus. Le iniziative dell'Atalanta: gli aiuti per la città di Bergamo

Un'emergenza che non sembra avere fine. L'Atalanta, ad ogni modo, ha deciso di aiutare la città e il proprio pubblico con una serie di interessanti iniziative. La prima mossa è stata quella di sostenere il CESVI con una donazione di ben 50mila euro - il 10% visti i 500mila euro posti come obiettivo - in favore dell'ospedale di Bergamo. Una raccolta fondi sostenuta da mister Gasperini e da tutta la rosa nerazzurra.

Tanti i messaggi social, ma ci sono state molte iniziative anche da parte dei singoli giocatori: Berat Djimsiti, infatti, ha deciso di produrre mascherine insieme alla sua compagna per aiutare le persone più bisognose. Durante l'emergenza ha risposto presente anche Pierluigi Gollini: il portiere nerazzurro ha partecipato al match virtuale di Fifa 20 United per l'Italia, per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile.

L'OSPEDALE DA CAMPO - L'Atalanta si è mossa concretamente soprattutto per la costruzione dell'ospedale da campo. La società - appena venuta a conoscenza dell'iniziativa di costruire una nuova struttura ospedaliera provvisoria - ha donato il materiale utile per ben 200 posti letto: respiratori e strumenti sanitari per poter aiutare il personale medico che combatte in prima linea il COVID-19. Il progetto è stato avviato insieme a RadiciGroup, main sponsor della compagine nerazzurra.