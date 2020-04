Emergenza Coronavirus. Le iniziative dell'Atalanta: gli aiuti per la città e i messaggi della squadra

vedi letture

Nella città di Bergamo si continua a lottare contro l'emergenza coronavirus grazie anche alle iniziative benefiche intraprese dall'Atalanta. Il club nerazzurro, sin dall'inizio della pandemia, è sceso in campo per aiutare i propri concittadini: Gian Piero Gasperini e tutta la rosa hanno donato 50mila euro - il 10% del tetto previsto dalla raccolta fondi - all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Tanti anche i messaggi social da parte della squadra, per invitare tutti a rimanere a casa.

OSPEDALE DA CAMPO - L'Atalanta è scesa in campo anche per aiutare la nuova struttura ospedaliera da campo creata nell'area Fiera della città. Insieme a RadiciGroup, main sponsor della squadra, i nerazzurri hanno donato respiratori e materiale sanitario per ben 200 posti letto. Un ospedale diventato simbolo dell'unione tra i cittadini: la costruzione è avvenuta in pochi giorni grazie alla comunità degli alpini e ai ragazzi della curva Nord.

LE INIZIATIVE - I progetti benefici non hanno solamente coinvolto la squadra e il mister, ma anche tutta la comunità dei tifosi orobici. Pochi giorni fa i gruppi organizzati hanno deciso di riutilizzare alcune bandierine avanzate da vecchie coreografie per poter creare delle mascherine a tema Atalanta. Con una piccola offerta si possono avere mascherine nerazzurre e aiutare il reparto pediatria dell'ospedale. L'ennesimo progetto per sottolineare il legame tra squadra e tifoseria.