Emergenza Coronavirus. Le iniziative dell'Atalanta: gli aiuti per la città e per l'ospedale

La fase due per combattere e arginare il coronavirus è iniziata, ma l'emergenza continua a creare problemi al tutto il paese. Nella città di Bergamo, una delle più colpite, l'Atalanta ha sin da subito portato il suo aiuto per poter fronteggiare il problema: la prima iniziativa è stata presa da Gian Piero Gasperini e da tutta la rosa, con una maxi donazione al CESVI, onlus che aiuta l'ospedale Papa Giovanni XXIII nella raccolta fondi. I giocatori hanno anche scelto di aiutare le persone in difficoltà sposando progetti benefici organizzati durante queste settimane: Pierluigi Gollini, ad esempio, ha preso parte al torneo 'United per l'Italia', virtual match di Fifa 20 a cui hanno partecipato anche altri giocatori di serie A. L'iniziativa organizzata da Sky Sport ha raccolto aiuti per la Protezione Civile, impegnata nella lotta al virus.

LE INIZIATIVE DELLA FAMIGLIA PERCASSI - Il legame tra squadra e città, come ben sappiamo, è davvero forte. La famiglia Percassi è scesa in campo sin da subito: il club ha donato, insieme al main sponsor RadiciGroup, tutto il materiale necessario per mettere in funzione i 200 posti letto dell'ospedale da campo costruito in tempi record nell'area Fiera. Alla costruzione del reparto hanno partecipato anche alcuni componenti del tifo organizzato atalantino. Nei giorni scorsi il presidente ha inoltre deciso di donare ben 50mila mascherine agli operatori sanitari: l’ennesimo gesto che evidenzia il rapporto davvero unico tra città, tifoseria e squadra.