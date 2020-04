Emergenza Coronavirus, le iniziative dell'Atalanta - Messaggi social, raccolta fondi e impianti d'ossigeno

Tante iniziative, in un momento davvero complicato per tutta la città di Bergamo. L'Atalanta è scesa in campo sin dai primi giorni per far fronte all'emergenza coronavirus: prima il messaggio social di Gian Piero Gasperini a sostegno del CESVI, poi la raccolta fondi con un decimo della cifra di partenza coperta dalla compagine nerazzurra. Non solo, la società orobica ha fornito 200 nuovi impianti di respirazione per l'ospedale da campo in zona Fiera, costruito nel giro di pochissimi giorni grazie anche al supporto da parte del tifo atalantino.

LE DONAZIONI - Il primo aiuto da parte dell'Atalanta è arrivata con la donazione effettuata da giocatori e mister, ben 50mila euro donati per poter supportare il CESVI e l'ospedale cittadino di Bergamo. I video social sono stati postati dalla società nerazzurra per poter diffondere il più possibile il messaggio tra i tifosi bergamaschi e non, in modo tale da aiutare una struttura ospedaliera messa in difficoltà sin da subito.

AIUTI AL NUOVO OSPEDALE - La società, nei giorni scorsi, ha confermato l'aiuto per l'ospedale da campo costruito in pochi giorni - grazie anche all'aiuto dei gruppi organizzati del tifo orobico -, con il supporto di RadiciGroup, realtà bergamasca e main sponsor della Dea. I due gruppi hanno contribuito all’acquisto di tutti gli impianti di respirazione per ben 200 posti letto. Un modo per poter aiutare Bergamo e la sua gente nel momento più complicato.