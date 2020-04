Emergenza Coronavirus. Le iniziative dell'Atalanta: Percassi dona 50mila mascherine

vedi letture

L’emergenza coronavirus continua a creare problemi al nostro paese e alla città di Bergamo. L’Atalanta, sin dall’inizio della pandemia, ha deciso di mettersi a disposizione di tutti i cittadini tramite iniziative benefiche. I giocatori e mister Gasperini hanno effettuato una donazione di 50mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII, raccogliendo il 10% dell’obiettivo prefissato dal CESVI, fondazione che ha aiutato il reparto ospedaliero bergamasco nella raccolta fondi. Non solo, molti giocatori hanno deciso di intraprendere iniziative personali: è il caso di Berat Djimsiti che, insieme alla sua ragazza, ha iniziato a produrre mascherine da donare alle persone più bisognose. Anche Pierluigi Gollini ha partecipato a diversi progetti, su tutti 'United per l’Italia': il portiere numero 95 ha disputato un virtual match per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile.

IL REGALO DI PERCASSI - La società orobica è scesa in campo sin da subito contribuendo alla costruzione dell'ospedale da campo: insieme al main sponsor RadiciGroup i nerazzurri hanno donato tutto il materiale necessario per 200 posti letto nella nuova struttura. Ricordiamo che il nuovo ospedale è stato costruito in tempi record per poter accogliere tutti i pazienti affetti da Covid-19 grazie anche all'aiuto di alcuni membri del tifo organizzato. Negli ultimi giorni il presidente Antonio Percassi ha deciso inoltre di regalare ben 50mila mascherine agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al virus. L’ennesimo segnale che evidenzia un legame davvero unico tra città, tifoseria e squadra.