Emergenza coronavirus, le iniziative dell’Inter - Il dott. Volpi, Zanetti e l'eDerby

Il messaggio del responsabile dell'area tecnica dell'Inter, Piero Volpi, è stato chiarissimo. Quello che ancora succede negli ospedali Covid "è indescrivibile e solo chi c'è stato dentro può capire. E' solo il tempo a dettare il programma, a stilare il calendario". Un messaggio, avallato dal club nerazzurro che non ha detto no alla ripresa del torneo ma, d'altra parte, resta sul chi va la in attesa di capire cosa sarà del campionato di Serie A. Questo è ancora il momento di stare a casa, prendersi cura di se stessi, proteggere gli altri. Non certo quello di tornare a giocare a pallone. Fino al 4 maggio, almeno, non si muove nessuno. Nel frattempo, tranne Godin che presto si allineerà ai compagni, sei dei sette giocatori partiti verso i loro rispettivi paesi sono quasi tutti rientrati a Milano. Via alla terza, necessaria quarantena in un mese e mezzo. Va compiuto un ulteriore sforzo prima di pensare a come gestire il taglio stipendi o revisione di determinati contratti. Ieri il vicepresidente Zanetti ha indossato la mascherina tricolore per unirsi, con al partecipazione di tanti altri sportivi, alla solidarietà per l'Italia fortemente colpita dal coronavirus. La reclusione temporanea continua e, anche per questo, Inter e Milan giocheranno oggi il primo eDerby di Milano su Playstation 4. I nerazzurri sono rappresentanti da Sebastiano Esposito. Nella speranza che, quanto prima, i grandi match possano tornare sui veri campi da calcio.