Emergenza coronavirus, le iniziative dell’Inter - Mascherine e aste benefiche

Per combattere il virus con efficacia, Inter e Suning non smettono di farsi sentire. Nella giornata di mercoledì 15 aprile, il colosso cinese che controlla l'Inter ha donato congiuntamente un milione di maschere mediche a uso nazionale. Ogni aiuto è ben accetto e volto a migliorare la vita degli italiani, perciò con l'agenzia commerciale italiana è stato raggiunto un accordo per una cooperazione strategica che pure include la catena Carrefour China, allo scopo di sfruttare "appieno il modello di vendita al dettaglio intelligente e lo sviluppo integrato online e offline". Tutto questo si aggiunge alla donazione datata 5 marzo di 100mila euro da parte dell'Inter per il Dipartimento di Ricerca Biomedica dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, ai 658mila euro raccolti attraverso la campagna globale di crowdfunding #togetherasateam per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano per la ricerca sui vaccini. Insomma il club e la sua proprietà la loro parte l'hanno fatta e ancora continueranno a farla. In più i giocatori si sono attivati con donazioni e iniziative come, in ultimo, quella di Danilo D'Ambrosio che ha accettato l'invito di Ferrara e Cannavaro a mettere all'asta - organizzata dalla loro Fondazione in sinergia con CharityStars - la maglia ufficiale con il nome in cinese, il cui ricavato verrà devoluto alle famiglie di Napoli più colpite e in difficoltà a causa del coronavirus.