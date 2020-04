Emergenza coronavirus, le iniziative dell'Inter: Ultimi dubbi, pronti a ripartire

Sul protocollo medico che la FIGC ha consegnato al ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, la stragrande maggioranza dei club ha manifestato qualche dubbio e l'Inter - rappresentata dal medico sociale Piero Volpi - è uno di questi. Un contagio potenziale dopo la ripresa - se mai avverrà - potrebbe rimettere presto tutto in discussione e perciò ecco perché ad oggi sono ancora tanti, troppi gli interrogativi sul piano ripartenza proposto dalla Federazione. In ogni caso dal Governo giungono buone nuove se non altro per ciò che concerne il ritorno agli allenamenti. "Siamo contenti della possibilità di tornare agli allenamenti per gli atleti professionisti e non professionisti ritenuti di rilevanza nazionale. Parliamo però solo di sport individuali. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere. Dobbiamo arrivare al 18 maggio con tutte le condizioni e i protocolli di sicurezza". Il 18 maggio è la data suggerita dal Ministro Spadafora al premier Conte, confermata dal Presidente del Consiglio per dare il via ai ritiri delle squadre di Serie A. L'Inter si sta attrezzando intanto per consegnare ad Antonio Conte la Pinetina in perfette condizioni di protezione e sicurezza. In attesa di nuove conferme, con qualche speranza in più, pronta a tutto pur di offrire la massima attenzione alla sanificazione del centro sportivo nerazzurro, in vista di un possibile imminente ritrovo ad Appiano Gentile.