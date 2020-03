Emergenza Coronavirus, le iniziative della Fiorentina - La raccolta fondi è a 500mila euro

vedi letture

La Fiorentina è una delle squadre coinvolte più direttamente dall'Emergenza Coronavirus, avendo riscontrato già diversi casi di positività tra i suoi calciatori (Vlahovic, Pezzella e Cutrone) ma anche in alcuni membri dello staff medico, come ad esempio il fisioterapista Dainelli e il medico sociale Pengue. Inevitabile perciò che il club viola scendesse rapidamente in campo per organizzare una raccolta fondi volta a sostenere le strutture ospedaliere toscane, ma in particolare di Firenze, aperta sul portale GoFundMe, ed intitolata "Forza e cuore", due parole fondamentali per provare a superare questo drammatico momento che vede coinvolta tutta la penisola italiana, tanto amata dal presidente Rocco Commisso. Proprio il numero uno del club gigliato ha avviato le danze, immettendo un'iniziale donazione da 250mila euro, e dando così il via ad una scia di generosità che in un paio di giorni ha portato a raddoppiare la cifra, grazie ai tanti tifosi che hanno partecipato, ma anche a chi, come Ribery, non ha esitato a mettersi una mano in tasca ed estrarla con 50mila euro dentro. In totale, dunque, è stato raggiunto il mezzo milione di euro, di cui la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus ha già iniziato ad attingere, acquistando due ecografi portatili, otto respiratori e cinque letti da terapia sub-intensiva.