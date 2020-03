Emergenza Coronavirus, le iniziative della Fiorentina - La raccolta sfonda quota 700mila euro

La Fiorentina è una delle squadre più coinvolte nell'emergenza Coronavirus, tanto che lo stesso Commisso ha parlato di 12 positività tra calciatori (noti Vlahovic, Pezzella e Cutrone) e staff. Inevitabile perciò che il club viola scendesse rapidamente in campo per organizzare una raccolta fondi volta a sostenere le strutture ospedaliere toscane, ma in particolare di Firenze, aperta sul portale GoFundMe, ed intitolata "Forza e cuore".

Proprio il numero uno ha avviato le danze, immettendo un'iniziale donazione da 250mila euro, seguito da tanti tifosi e da quei calciatori come Ribery - imitato poi da tanti altri compagni - che non hanno esitato a mettersi una mano in tasca ed estrarre migliaia di euro: l'ex Bayern da solo ne ha donati 50mila, Chiesa altri 10mila. Hanno partecipato poi tifosi, singolarmente ma anche gruppi organizzati come i Viola Club. In totale la cifra raccolta ha superato da qualche ora quota 700mila euro, di cui una parte (all'incirca la metà) è già stata utilizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus.

Oltre poi ai tanti appelli privati lanciati dai singoli giocatori, va evidenziata la continua vicinanza espressa da Commisso, il quale si trova attualmente nei suoi Stati Uniti. E nonostante gli USA stiano già cominciando a fare i conti con numeri notevoli legati all'emergenza, il presidente viola è riuscito pure nell'impresa di far contribuire numerose grandi aziende (come ad esempio Discovery), le quali hanno versato decine di migliaia di euro per Firenze. Tra questi anche Rudolph Giuliani, anch'esso italo-americano ed ex sindaco di New York.