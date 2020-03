Emergenza Coronavirus, le iniziative della Lazio - La campagna per donare il sangue

Dai fondi a più posti letto per le terapie intensive, da nuovi macchinari alle mascherine da utilizzare. Per combattere l'emergenza Coronavirus e uscire dalla crisi sono tante le cose che necessita il nostro paese. Oltre a quelle appena citate, gli ospedali italiani hanno bisogno anche di molte sacche di sangue da utilizzare. La Lazio in merito si è subito mossa in prima linea, da giorni, per sottolineare e sollecitare tutti ad andare a donare. "È urgente, serve sangue, la Regione Lazio sta rimanendo senza: la Società biancoceleste si schiera al fianco della campagna di sensibilizzazione indetta da Salute Lazio”, si legge sul comunicato che campeggia sul sito ufficiale della società, che attraverso i propri social ha anche pubblicato dei video-messaggi di Parolo e Acerbi. "Dona anche tu, è consentito ed è sicuro" dicono i due giocatori, che sperano in una risposta cospicua da parte dei cittadini.