Emergenza Coronavirus, le iniziative della Lazio - Peruzzi e l'Italia del 2006 per la Croce Rossa

La Lazio risponde presente all'emergenza Coronavirus. Per combattere il nemico invisibile e uscire da questa grave situazione, l'Italia necessita di tante risorse. Da fondi per investire a nuovi posti letto in terapia intensiva, da nuovi macchinari alle mascherine protettive da utilizzare. Oltre a quelle appena citate, gli ospedali italiani hanno bisogno anche di molte sacche di sangue da utilizzare. La Lazio in merito si è subito mossa in prima linea, da giorni, per sottolineare e sollecitare tutti ad andare a donare. "È urgente, serve sangue, la Regione Lazio sta rimanendo senza: la Società biancoceleste si schiera al fianco della campagna di sensibilizzazione indetta da Salute Lazio”, si legge sul comunicato che campeggia sul sito ufficiale della società, che attraverso i propri social ha anche pubblicato dei video-messaggi di Parolo e Acerbi. "Dona anche tu, è consentito ed è sicuro" dicono i due giocatori, che sperano in una risposta cospicua da parte dei cittadini.

Sfida social e donazioni - Oltre che attraverso donazioni singole e personali, i giocatori della Lazio hanno contribuito a rendere virale sui social l'appello della community 'Che fatica la vita da Bomber', che aveva lanciato una sfida di palleggi con gli oggetti più strani che ognuno potesse avere in casa. I laziali - Immobile, Acerbi, Correa, Cataldi Lazzari, Strakosha e Bastos - hanno partecipato dando visibilità alla campagna benefica.

Acerbi per la Lombardia - Tra chi ha donato in forma privata c'è Francesco Acerbi, che in una diretta Instagram ha risposto così a una domanda sul tema: "Ho donato per un ospedale della città dove sono nato (Vizzolo Predabissi, vicino Milano, ndr). Ci stiamo organizzando con la squadra per donare per l’ospedale di Roma”.

La Curva Nord si è mossa in prima persona e ha organizzato una donazione in favore dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Una volta raccolti i fondi, i tifosi biancocelesti li hanno interamente usati per aiutare il reparto di terapia intensiva ad acquistare maschere, autorespiratori, occhiali e materiale di protezione, necessari per combattere quest'emergenza sanitaria con cui tutti dobbiamo fare i conti.

"Be Champions against Covid 19". È questo il titolo con cui è stata promossa la campagna benefica promossa dalla nazionale italiana Campione del Mondo nel 2006. "Di nuovo in campo per vincere una nuova sfida" si legge nel manifesto creato con lo scopo di raccoglie i fondi per la croce rossa. Tra i protagonisti ci sono tre ex della Lazio: Nesta, Oddo e Peruzzi, attuale club manager dei biancocelesti.