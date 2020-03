Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - All’asta gli scarpini autografati di Smalling

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino è a un passo dal raggiungerlo.

CONSEGNA - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni come Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan e Candela. Nella giornata di giovedì scorso, intanto, la società giallorossa ha consegnato alla parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, a quella di San Paolo della Croce, a quella di Santa Maria Madre del Redentore e allo Studio poli-medico Solidale ODM Onlus 500 flaconi da 80 ml di gel igienizzante per mani e 2.000 guanti in lattice ciascuno. I materiali saranno distribuiti dai parroci e dalle suore alle persone più bisognose che vengono sostenute quotidianamente dalle rispettive comunità. Inoltre la Roma per far crescer ulteriormente le donazioni ha messo all’asta la maglie di Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo. La prima indossata indossata nella semifinale di Champions League con il Liverpool, mentre l’altra firmata dal 22 giallorosso e con dedica allo Spallanzani. Da ieri saranno banditi anche gli scarpini di Smalling.

OMAGGIO - Le iniziative, però, non si fermano qui e da ieri la Roma sui propri social ha deciso di rendere omaggio a medici e infermieri che ogni giorno in ospedale rischiano la propria vita per gli altri. La prima a comparire sul profilo Twitter capitolino è Flaminia Coccia, tifosa giallorossa e geriatra dell’Istituto Poliambulanza di Brescia. “Grazie di tutto quello che fai” scrive la Roma.