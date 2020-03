Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Anche Mexes per lo Spallanzani: “Aiutiamolo”

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino è a metà dell’opera avendone già raccolti più 250 mila con tanto di ringraziamento da parte dell’AD Guido Fienga ai tifosi della Roma.

CONSEGNA - Si aggiunge anche Mexes alle già tante donazioni effettuate dagli ex giallorossi. “Aiutiamo chi ci sta aiutando” dice nel video messaggio lanciato sui social il francese. Nella giornata di martedì, intanto, il club ha iniziato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della capitale, nell’iniziativa di supporto alle strutture che stanno contrastando il Coronavirus. Consegnate 13.000 mascherine FFP2 a: Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani. Sia l’ospedale Sant’Andrea che il Policlinico Tor Vergata hanno anche preso in consegna 60 flaconi di disinfettante per le mani ciascuno.

Lunedì saranno consegnate alter 12.000 mascherine FFP3 e venerdì verranno distribuite 1.500 mascherine FFP3. Inoltre la Roma per far crescer ulteriormente le donazioni ha messo all’asta la maglia di Alessandro Florenzi, indossata nella semifinale di Champions League con il Liverpool.

IN PROPRIO - C’è poi chi tra i giocatori giallorossi si muove anche esternamente alla società ed è il caso di Zappacosta e Pastore che saranno protagonisti della “Quarantena League”, il torneo organizzato da “Le Iene” e con altri calciatori della Serie A. Inizierà domani alle 12 e i giocatori si daranno battaglia su Fifa 20 e quindi da casa e in perfetta sicurezza. Mai come in questo caso il calcio fa squadra per combattere il Covid-19.